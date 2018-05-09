Mamak zabıtasından Ramazan öncesi denetim

Fırın, market, kasap, tatlı üretim imalathaneleri, unlu mamul üretim yerleri, süpermarketler gibi gıda üretim ve satışı yapılan iş yerlerinin denetimlerine ağırlık veren zabıta ekipleri, hijyen koşulları, ruhsat, vergi levhası, gramaj, çalışanların temizliği ve kılık kıyafet konusunda incelemeler yaptı. Raf ömrünü tamamlamış ürünlerin tespitini de gerçekleştiren zabıta ekipleri, denetimler sırasında kurallara uymayan iş yeri sahibini önce uyarıyor, yapılan uyarılara rağmen yasa ve yönetmelik hükümlerine aykırı olarak faaliyet gösteren, halk sağlığını hiçe sayan, hijyenik koşulları taşımayan iş yerlerine gerekli idari yaptırımlar uyguluyor.

Denetimlerin vatandaşın 11 ayın sultanı Ramazan’ı huzurlu geçirmesi için artarak süreceğini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “İlçemizde ikamet eden tüm vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyenik ortamda alışverişlerini yapmalarını sağlamak asli görevlerimiz arasında yer alıyor. Mamak Belediyesi olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Denetimler sırasında esnafımızı eksiklikler ve hataları konusunda uyarıyoruz.Esnafımız duyarlı, yapılan denetimlerden sonra eksiklikler gideriliyor. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı ramazanlar diliyorum” dedi.