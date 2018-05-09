Diğer
Kategoriler
09 Mayıs 2018 09:54

Mamak zabıtasından Ramazan öncesi denetim

Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesi denetimlerini sıklaştırdı.

Mamak zabıtasından Ramazan öncesi denetim

09 Mayıs 2018 09:54


Fırın, market, kasap, tatlı üretim imalathaneleri, unlu mamul üretim yerleri, süpermarketler gibi gıda üretim ve satışı yapılan iş yerlerinin denetimlerine ağırlık veren zabıta ekipleri, hijyen koşulları, ruhsat, vergi levhası, gramaj, çalışanların temizliği ve kılık kıyafet konusunda incelemeler yaptı. Raf ömrünü tamamlamış ürünlerin tespitini de gerçekleştiren zabıta ekipleri, denetimler sırasında kurallara uymayan iş yeri sahibini önce uyarıyor, yapılan uyarılara rağmen yasa ve yönetmelik hükümlerine aykırı olarak faaliyet gösteren, halk sağlığını hiçe sayan, hijyenik koşulları taşımayan iş yerlerine gerekli idari yaptırımlar uyguluyor.


Denetimlerin vatandaşın 11 ayın sultanı Ramazan’ı huzurlu geçirmesi için artarak süreceğini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “İlçemizde ikamet eden tüm vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyenik ortamda alışverişlerini yapmalarını sağlamak asli görevlerimiz arasında yer alıyor. Mamak Belediyesi olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Denetimler sırasında esnafımızı eksiklikler ve hataları konusunda uyarıyoruz.Esnafımız duyarlı, yapılan denetimlerden sonra eksiklikler gideriliyor. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı ramazanlar diliyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
18
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç