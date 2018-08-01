Mamak’a 10. kapalı pazar yeri

Mamaklıların daha sağlıklı ve daha düzenli bir ortamda alışveriş yapması için modern kapalı pazar yerleri projelerini hayata geçiren Mamak Belediyesi, ilçeye yeni bir pazar yeri daha kazandırıyor. Yenibayındır Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Mavigöl Kapalı Pazar Alanı ve Spor Tesisi açılış için gün sayıyor. Çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirilen tesis, sadece kapalı pazar yeri değil çok fonksiyonlu bir yaşam merkezi olarak halkın hizmetine sunulacak.

Mavigöl Kapalı Pazar Alanı ve Spor Tesisi’nin tamamlanmasıyla Mamak’a 10 adet kapalı pazar yeri kazandırdıklarının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, pazar yerlerinin çok geniş çerçevede düşünülmüş örnek semt pazarları olduğunu söyledi. Vatandaşların daha nezih bir ortamda alışveriş yaparken esnafın da mevsim şartlarından olumsuz etkilenmeyeceğini kaydeden Akgül, pazar yerlerini sebze-meyve alışverişinin yapıldığı yerler olmaktan çıkararak, sosyal bir mekan haline getirdiklerini belirtti.

Yenibayındır Mahallesi’nde 4 bin 315 metrekare alan üzerinde yapılan pazar yerinin üstü spor kompleksi altı kapalı pazar yeri olarak haftanın yedi günü vatandaşın kullanımına sunulacak. Pazar yerine gelecek vatandaşlar bir yandan alışveriş yapacak diğer yandan ise yaşam alanından faydalanacak. Tesiste ayrıca zabıta noktası, seyir alanları, basketbol sahası, çocuk oyun alanları, fitness alanı, yürüyüş yolu ve kamelyalar bulunuyor.