Mamak'a Osmanlı usulü camiler

Hürel, Çağlayan, Kartaltepe ve Kıbrısköy mahallelerinde yapımı tamamlanarak ibadete açılan camiler açılış için gün sayıyor. Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin tüm ögelerini yansıtan mahalle camilerinde pencereler, kalem işleri, orijinal detaylara uygun yapıldı. Ankara taşından inşa edilen mahalle camileri, mimarisi ve estetiği ile ilgi uyandırıyor.

Tarihe dokunuş

Tavandaki ahşaptan camlardaki renklendirmelere, ahşap oymalardan merdivenlerdeki işlemelere kadar her köşesi buram buram tarih kokan camilerin iç detayları da ahşap malzemelerden oluşuyor. Ahşap ve taş işçiliğinin uyumunu gözler önüne seren tarihi mahalle camilerin, minber ve mihrabındaki detaylarda da tarihe verilen değer gözler önüne seriliyor.

Asırlarca ayakta kalacak

Yazın serin, kışın sıcak olma özelliği ile sıcak samimi bir atmosferde cemaatin bir araya geleceği camilerden 606 metrekare alana sahip Çağlayan Mahallesi Camisi 237 kişi kapasiteli. Gelecek nesillerin asırlarca ibadet edeceği bir diğer cami ise 755 metrekare alanda inşa edilen, 470 kişi kapasiteli Hürel Mahalle Cami.850 metrekarelik, 466 kişi kapasiteli Karteltepe Mahalle Camisi ve 1141 metrekarelik alanda inşa edilen 580 kişi kapasiteli Kıbrısköy Mahalle Camisi'nde Kur'an Kursu ve lojman da yer alıyor.