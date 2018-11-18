Mamak'ın alt yapısı masaya yatırıldı

Mamak Belediyesi hizmet binasında gerçekleşen görüşmede ana gündem maddesi kanal ve yağmur suyu hatları oldu. Akgül, "Gerek Büyükşehir Belediyemiz, gerek ilçe belediyemiz Mamak'ın sağlam alt yapıya kavuşması için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

“Koordineli ve sistemli çalışıyoruz”

Mamak'ın alt yapısının masaya yatırıldığı toplantıda Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “İlçemizin tamamında çalışmalar yaparak alt yapı sorunlarını çözüme kavuşturduk. Ankara Büyükşehir Belediyemiz, ASKİ Genel Müdürlüğümüz ve belediyemizin koordinasyonunda alt yapı faaliyetlerini sistemli bir şekilde gerçekleştirmeye de devam ediyoruz” dedi.

Alt yapı çalışmalarının bitiminin ardından gerek Büyükşehir ekipleri gerekse Mamak Belediyesi ekiplerinin asfaltlama çalışmalarını gerçekleştirdiklerini de ifade eden Akgül, “Uzun süreli ve sağlıklı bir alt yapı için çalışıyoruz” dedi.