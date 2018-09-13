Mamak'ın Central Parkı tamamlanıyor

Mamak Belediyesi tarafından planlanan Üreğil Kent Ormanı Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Ankara'nın akciğerleri olarak adlandırılan ve toplamda 2,5 milyon metrekarelik alana sahip kent ormanı projesinin ilk etabında incelemelerde bulunan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Mamak'ta sadece fiziki yapıya yatırım yapmıyoruz. İlçemizin fiziki yapısını düzeltirken birçok sosyal projeye, spor yatırımına ve yeşil alan projelerine de büyük önem veriyoruz. Bunların başında ise Üreğil Kent Ormanı Projemiz geliyor. İlk etabı 250 bin metrekare olan ve şehir merkezinde doğa özlemine son verecek projemizde şu anda yüzde 75'e yakın kısmı tamamlanmış durumda” dedi.

Yapımında sona gelinen ve iskelelerin kurulduğu 31 bin 500 metrekarelik iki adet gölette su sporlarının ve gösterilerin yapılacağını kaydeden Akgül, “Hem kent ormanının mevcut orman dokusunu koruyor hem de bu özel alanları hizmet verecek mekanlar haline dönüştürüyoruz. Şuan piknik alanları ve meydan zemin kaplama çalışmalarımız devam ediyor. Kaba inşaatlarının yapımı tamamlanan binaların ahşap kaplama ve ince işleri yapılıyor, göletlerin betonarme ve izolasyon çalışmaları tamamlandı. Bitkisel peyzaj çalışmaları kapsamında ise toprak dolguları yapılıyor” dedi.

Proje tamamlandığında vatandaşların toprağa, yeşile ve doğaya olan özleminin son bulacağını ifade eden Başkan Akgül, “Projede çocuklarımızı da unutmadık. Oyun gruplarının yanı sıra tarımsal ürünler yetiştirebilecekleri Ekoloji Okulumuzun inşası da hızla devam ediyor” dedi.