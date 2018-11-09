Mamak'ın gururu oldular

Kentsel dönüşüm ile bir yandan fiziki açıdan yenilenen Mamak, yapılan spor tesislerinde yetişen sporcularla da başarıdan başarıya koşuyor.

5 bin kişilik kapasiteye sahip Mamak Belediyesi Spor Salonu, yılın on iki ayı hizmet veren Mamak Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi, 3 bin kişilik kapalı oturma alanına sahip Mamak Şehir Stadı, çok amaçlı sahaya sahip Başak Gençlik ve Spor Merkezi ile bir ilçe ölçeğinde yapılması ve hayata geçirilmesi çok zor olan dev projeleri hizmete sunan Mamak Belediyesi, bu komplekslerde yetiştirdiği gençlerin elde ettiği başarılarla sporun ve sporcunun kenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Başkent'te ilke imza attılar

Bugüne kadar elde edilen sportif başarılarda ise başı basketbol çekiyor. Miniklerden A Takıma kadar her yaş kategorisinde takımı bulunan Mamak Belediyesi, tarihinde ilk defa katıldığı Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupasını müzesine koymayı başardı. A Takımın elde ettiği bu başarıyı ise Mamak Belediyesi U-21 ve Genç Basketbol Takımı Ankara Şampiyonluğu takip etti. Evinde 2 yıldır düzenlediği Mamak Belediyesi 15 Temmuz Şehitleri Turnuvası'nda da A Takım 1 turnuva şampiyonluğu ve 2'nciliği elde etti. İlçe genelinde yapılan turnuvalarda da boy gösteren Yeşil-Beyazlılar Galenos Cup 2.'liği ve 9. Final Basketbol Turnuvası 4'üncülüğünü de elinde bulunduruyor.

4 yılda 45 madalya kazandılar

2014 yılında faaliyete geçen, dünyada Türklerin tescilli tek Türk savaş sanatı olan Sayokan'da ise bugüne kadar 3 bin 2 yüz elli Mamaklı sporla tanıştı. Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu bünyesinde tamamen ücretsiz olarak eğitim alan sporculardan kemer sınavlarına katılan bin 420 genç ise bir üst kemere yükseldi. 2015 yılında katıldığı Türkiye Şampiyonası'na damga vuran Sayokancılar 12 altın, 12 gümüş ve 21 bronz ile Mamak'ın gururu olmayı başardı.

Şampiyonlar geçidi

2013 yılında faaliyete geçen Yeni Mamak Gençlik ve Spor Kulübü de adını dünyaya duyuran bir sportif yapılanma olarak çalışmalarına devam ediyor. Bugüne kadar Wushu yıldızlar kategorisinde dünya 2'nciliği, boksta bayan yıldızlar kategorisinde Avrupa 2. ve 3'üncülüğü, yine boksta 4 Türkiye Şampiyonluğu, Kickboxta 2 Türkiye Sampiyonluğu, il bazında boksta 14 Ankara Şampiyonluğu, Tekwando'da 17 Ankara Şampiyonluğu elde etme başarısı gösterdi.

Başarıya kulaç attılar

2014 yılında kurulan Mamak Belediyesi Yüzme Takımı, 2 yılda Ankara Ligi Yüzme Müsabakalarında 84 madalya kazanarak başarıya kulaç attı. Anadolu Kupası Yıldızlar Ligi yarışlarında Ankara'yı temsil eden Mamak'ın başarılı kulaçları 200 metre bireyselde karışık dördüncü, 100 metre kurbağalama da üçüncü, 4x100 serbest bayrak yarışında ikinci olarak ilçeyi başarı ile temsil etti.

2009 yılında göreve geldiğinde Mamak'ta sportif yatırımların yok denecek kadar az olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Bugün Mamak, yapılan yatırımlarla sporun başkenti haline geldi. Eğer biz madde bağımlılığından, kötü alışkanlıklardan gençlerimizi uzaklaştırmak istiyorsak önce sporun tesisini oluşturmamız gerekiyor. İşte biz bu eksiklikleri gördük ve birçok tesisi ilçemize kazandırdık” dedi.