Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ile birlikte Mamak'ın Millet Bahçesi, Üreğil Kent Ormanı'nın 1. etabının çalışmalarını yerinde inceledi.

Ankaralıların yeşillikler içinde spor, gezinti ve piknik yapabileceği projenin ilk etabındaki faaliyetler hakkında Şahin'e bilgi veren Akgül, kent ormanının nefes alınacak, doğayla iç içe zaman geçirilebilecek bir alan olarak tasarlandığını kaydetti. Akgül'e çalışmalarında başarılar dileyen AK Parti Genel Sekreteri Şahin, "Ankaramıza, Mamakımıza böyle bir projeyi kazandırdığı için başkanımıza teşekkür ederim" dedi.

Doğayla buluşmanın en kısa yolu

Hem Mamak'ın hem de Ankara'nın sosyal yaşamına farklı bir boyut kazandıracak projenin 250 bin metrekarelik ilk etabında çalışmalar yüzde seksen seviyesine ulaştı. Yeşile ve doğaya olan özlemi giderecek yatırım kapsamında hayata geçecek ekoloji okulunda da çalışmalar son sürat devam ediyor. Kent ormanında 31 bin 500 metrekarelik iki adet göletin yapımında sona gelindi, iskeleler kuruldu. Kaba inşaatlarının yapımı tamamlanan binaların ahşap kaplama ve ince işleri devam ederken, göletlerin betonarme ve izolasyon çalışmaları da tamamlandı. Doğayla buluşmanın en kısa yolu olan Üreğil Kent Ormanı tamamlandığında kentin kimliği ve sosyal dokusuna büyük katkı sağlayacak.