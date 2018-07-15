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15 Temmuz 2018 10:35

Mamaklı kadınlardan 15 Temmuz sergisi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Mamak AK Parti İlçe Kadın Kolları, hain darbe girişiminin 2.

Mamaklı kadınlardan 15 Temmuz sergisi

15 Temmuz 2018 10:35

yıl dönümünde 15 fotoğraftan oluşan 15 Temmuz Milli İrade Fotoğraf Sergisi açtı.


Darbe girişimi sırasında Ankara ve Mamak’ta yaşanan olayların yer aldığı fotoğraf sergisi açılışına Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, AK Parti Mamak İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Venedik ve çok sayıda Mamaklı kadın katıldı. Ülke olarak iki yıl önce yaşanan hain darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak adına böyle etkinliklerin önem arz ettiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “O gün halkımız, kadın erkek, yaşlı genç demeden ülkemizin bekası için Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile sokaklara indi. Seçimle göreve getirdiği hükümetine, ülkesine canları pahasına sahip çıktı. Bu vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi, gazilerimizi, 15 Temmuz’u unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.



Hasan Altın unutulmadı


Sergide, darbe girişimine karşı Mamak Caddesi’nde tanklardan açılan ateş sonucu şehit olan AK Parti Mamak İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Altın’ın da resmi yer aldı. Akgül, “15 Temmuz gecesi kendi iradesine yüreğiyle sahip çıkan ve orada şehit olan Hasan Altın abimiz bayrağına, milletine, vatanına bağlı, milli iradeye ve demokrasiye inanmış bir insandı” diye konuştu.



"Milletimizin gücüyle bir felaket engellendi"


Serginin açılışında bugüne kadar Türkiye’nin birçok badire atlattığına değinen AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, “Ancak 15 Temmuz hain darbe girişimi bu anlamda çok farklı. Milletimizin gücüyle bir felaket engellendi. O gece sokağa çıkan herkes gücü yettiğince meydanlardaydı. 15 Temmuz gecesi şehit düşen kardeşlerimiz için ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz” şeklinde konuştu.




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