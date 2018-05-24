Mamaklılar adaylarla iftar açtı

Binlerce kişinin aynı masada buluştuğu mahalle iftarının konukları Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve 27. Dönem 1. Bölge milletvekili adayları oldu. "Mahallede İftar Var" programının yapıldığı bir diğer adres olan Altıağaç-Karaağaç Mahalle iftarında ise Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Mamaklılarla iftar açtı. Türkeş’e AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer de eşlik etti.

Başkan Akgül, iftar sonrası milletvekili adaylarını belediyede misafir ederek istişarelerde bulundu. İftar programında Ramazan ayının birlik beraberlik ve kardeşlik ayı olduğunu ifade eden Ankara Milletvekili ve 27. Dönem vekil adayı Yalçın Akdoğan, “Bugünleri fırsat bilelim. Kardeşliğimizi yüceltelim, birbirimizi daha fazla kucaklayalım” dedi.

Akdoğan, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’e de böylesi güzel bir iftar sofrasında kendilerini vatandaşlarla buluşturduğu için teşekkür etti. Ramazan geleneğini yaşatmak ve ruhuna uygun toplumsal kaynaşmayı sağlamak amacıyla mahalle iftarlarının her yıl düzenlendiğini kaydeden Akgül, ”Aynı sofranın etrafında buluşup Ramazan’ın bereketini ve güzelliğini hep beraber yaşıyoruz” diye konuştu.

Mahallede İftar Var programlarının gelenek haline geldiğini ifade eden Akgül, “Amacımız vatandaşlarımızın Ramazan coşkusuna ortak olmak ve aynı manevi iklimi birlikte solumak. İftar davetimize katılarak soframızı zenginleştiren hemşehrilerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.