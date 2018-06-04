Mamaklılar iftarda buluştu

Mamak’ta Ramazan ayının bereketi ve samimiyeti her akşam kurulan mahalle iftarlarında doyasıya yaşanıyor. Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine tüm mahalle sakinlerinin bir araya geldiği iftarlarda birlik ve beraberliğin en güzel örnekleri sergileniyor. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Akdere-Peyami Sefa-Kazım Orbay ve Abidinpaşa Mahallesi sakinlerinin bir araya geldiği iftar sofralarına konuk oldu. Ramazan ayının dostluk ve dayanışma duygularının yaşandığı, ihtiyaç sahiplerinin hatırlandığı, komşuluk ilişkilerinin zirveye ulaştığı ay olduğunu kaydeden Akgül, iftar öncesinde kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla sohbet etti.

Ramazan bereketini Mamak’ın her sokağında hissetmek için mahallelerde gönül sofraları kurduklarını belirten Akgül, "Bu sofraların bereketi çok farklıdır. Burada asıl olan şey yemek yemek değil, bu muhabbet iklimini birlikte yaşamaktır. Soframızı şereflendirdiniz, bu güzel tablodan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

İftar sonrası çocuklar için kukla gösterileri, Karagöz-Hacivat oyunu ve eğlenceli yarışmalar düzenlendi. Düzenlenen iftara Akgül’ün yanı sıra AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, AK Parti Ankara Milletvekili adayları Muammer Cemaloğlu ve Murat Yıldırım katıldı.