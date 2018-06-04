Diğer
Kategoriler
04 Haziran 2018 09:56

Mamaklılar iftarda buluştu

Mamak’ta kurulan iftar sofrasına katılan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Burada asıl olan şey yemek yemek değil, bu muhabbet iklimini birlikte yaşamaktır" dedi.

Mamaklılar iftarda buluştu

04 Haziran 2018 09:56


Mamak’ta Ramazan ayının bereketi ve samimiyeti her akşam kurulan mahalle iftarlarında doyasıya yaşanıyor. Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine tüm mahalle sakinlerinin bir araya geldiği iftarlarda birlik ve beraberliğin en güzel örnekleri sergileniyor. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Akdere-Peyami Sefa-Kazım Orbay ve Abidinpaşa Mahallesi sakinlerinin bir araya geldiği iftar sofralarına konuk oldu. Ramazan ayının dostluk ve dayanışma duygularının yaşandığı, ihtiyaç sahiplerinin hatırlandığı, komşuluk ilişkilerinin zirveye ulaştığı ay olduğunu kaydeden Akgül, iftar öncesinde kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla sohbet etti.


Ramazan bereketini Mamak’ın her sokağında hissetmek için mahallelerde gönül sofraları kurduklarını belirten Akgül, "Bu sofraların bereketi çok farklıdır. Burada asıl olan şey yemek yemek değil, bu muhabbet iklimini birlikte yaşamaktır. Soframızı şereflendirdiniz, bu güzel tablodan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi.


İftar sonrası çocuklar için kukla gösterileri, Karagöz-Hacivat oyunu ve eğlenceli yarışmalar düzenlendi. Düzenlenen iftara Akgül’ün yanı sıra AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, AK Parti Ankara Milletvekili adayları Muammer Cemaloğlu ve Murat Yıldırım katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç