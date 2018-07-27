Mamaklılara biyopsikososyal destek

Mamak Belediyesinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticiliği ve Aile Hekimliği Kliniği işbirliği ile Doç. Dr. Derya İren Akbıyık’ın koordinatörlüğünde sürdürülen biyopsikososyal destek programı tüm hızıyla devam ediyor. Tüm şehit ailelerinin zorluklarını azaltabilmek ve üzüntülerini paylaşabilmek hedefi ile başlatılan program, ’Yaşlılıkta Sağlık’ konusu ile devam etti. Mamak Kültür Merkezi Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleştirilen ’’Sağlıkta Biyopsikososyal Destek Programı-Yaşlılık Modülü’’ kapsamındaki konferansta Doç. Dr. Cenk Aypak, Balıkesir Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilay Şahin ve Çapa Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Karan vatandaşları yaşlı sağlığı konusunda bilgilendirdi. Konferanslar ve panelin sonunda katılımcıların soruları da tek tek yanıtlandı.

Sağlık hizmetlerinin genellikle hastanelerde verilmesinin yaşlılar için günlük yaşamdaki eksiklikleri ve evdeki riskleri gözden kaçırmaya yol açabildiğini kaydederek, Mamak Belediyesi ile ortaklaşa halkı eğitmek ve bilgilendirmek amacıyla böyle bir proje çalışmasına başladıklarının altını çizen Doç. Dr. Derya İren Akbıyık, halkın yararına olan bu çalışmalarda son derece olumlu geri bildirimler aldıklarını ve yaşlıların hayatlarında önemli değişiklikler oluşturduklarını söyledi. Akbıyık, desteklerinden dolayı Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’e teşekkür etti.

Halk ve çevre sağlığının önemine değinen Başkan Akgül de sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde yürütülen sağlık projeleri ile vatandaşların yaşadığı sağlık sorunlarını hafiflettiklerini söyledi.

2018 yılı sonuna kadar farklı konularla vatandaşları bilgilendirmeyi amaçlayan seminerler eylül ayında sigara bağımlılığı ile devam edecek. Sigara bağımlılığı, madde bağımlığı, kanser hastalarına destek, aile içi şiddete psikososyal yaklaşım ve AIDS/HIV farkındalık konularında da semineler düzenlenecek.