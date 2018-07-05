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05 Temmuz 2018 10:13

Mamak’ta 15 Temmuz Basketbol Turnuvası

13-15 Temmuz tarihleri arasında Mamak Spor Salonu’nda Mamak Belediyesi 15 Temmuz Şehitleri Genç Erkekler Basketbol Turnuvası düzenlenecek.

Mamak’ta 15 Temmuz Basketbol Turnuvası

05 Temmuz 2018 10:13


Mamak Belediyesi 15 Temmuz Şehitleri Genç Erkekler Basketbol Turnuvası başlıyor. Geleneksel hale gelen ve takımlar için sezon öncesi hazırlık niteliği taşıyan anlamlı turnuva 13-15 Temmuz tarihleri arasında Mamak Spor Salonunda düzenlenecek. Bu yıl ikincisi düzenlenen turnuvanın ilk maçını ise ev sahibi Yeni Mamak Basketbol Takımı, Atakule Spor Akademisi ile yapacak.


15 Temmuz’da hainlere karşı verilen destansı mücadeleyi unutturmayacaklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, ’’Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz turnuvanın amacı sporu gençlerimize özendirmek. Fakat bununda ötesinde 15 Temmuz gecesi Türkiye’nin verdiği destansı kahramanlık mücadelesinde şehit olan kardeşlerimizi yad etmek ve genç nesillere o hain geceyi unutturmamaktır’’ ifadelerini kullandı.


Akgül, Mamak Basketbol Takımı, Atakule Spor Akademisi, Çağdaş Batı İhtisas Spor Kulübü ve Yeni Mamak Spor Kulübü’nün katılacağı dörtlü turnuvanın, kulüplerin eksikliklerini görmesi açısından önemli olduğunu ifade ederek, "Geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediğimiz Mamak Belediyesi 15 Temmuz Şehitleri Turnuvası’nda takımımız şampiyon olma başarısı gösterdi. Turnuvaya katılan takımlara başarılar diliyor, maçlara tüm basketbolseverleri davet ediyorum" diye konuştu.


Turnuva takvimi ise 13 Temmuz Cuma saat 15.00 Yeni Mamak Spor Kulübü - Atakule Spor Akademisi, 17.00 Mamak Belediyesi - Çağdaş Batı İhtisas Spor Kulübü, 14 Temmuz Cumartesi saat 13.00 Çağdaş Batı İhtisas Spor Kulübü - Yeni Mamak Spor Kulübü, 17.00 Atakule Spor Akademisi - Mamak Belediyesi ve 15 Temmuz Pazar saat 13.00 Atakule Spor Akademisi - Çağdaş Batı İhtisas Spor Kulübü, 17.00 Mamak Belediyesi - Yeni Mamak Spor Kulübü şeklinde belirlendi.




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