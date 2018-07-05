Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2018 10:07

Mamak’ta 19 günde 229 çift ’’Evet’’ dedi

Mamak Belediyesi 19 günde toplam 229 çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Mamak’ta 19 günde 229 çift ’’Evet’’ dedi

05 Temmuz 2018 10:07


Nikah ve düğünlerin arttığı yaz aylarında olağanüstü bir yoğunluk yaşayan Mamak Belediyesi Evlendirme Memurluğu, Ramazan ayının ardından sezona hızlı bir giriş yaptı. Ramazan ayının bitmesiyle nikah mesaisine başlayan evlendirme memurları 19 günde toplam 229 çiftin mutluluğuna ortak oldu.


Evlenen gençlere mutluluklar dileyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, ’’Yerel yönetimler olarak hayatlarını birleştiren vatandaşlarımıza destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Çiftler bir ömür boyu mutluluk sözü verip nikahlarını kıydırmak için bize başvuruyorlar, biz de onların bu mutlu günlerine katkı sağlamaya çalışıyoruz’’ ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç