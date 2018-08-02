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02 Ağustos 2018 10:22

Mamak’ta 281 evcil hayvan aşılandı

Mamak Belediyesi, 16-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği aşı kampanyasında 281 evcil hayvanı kuduz hastalığına karşı aşıladı.

Mamak’ta 281 evcil hayvan aşılandı

02 Ağustos 2018 10:22


Mamak Belediyesi, 16-27 Temmuz tarihleri arasında ücretsiz olarak gerçekleştirdiği aşı kampanyasında 281 evcil hayvanı kuduz hastalığına karşı aşıladı. Hafta içi her gün farklı mahallelerde yapılan aşılamalarda veteriner hekimler, evcil hayvanların sağlık kontrollerini de yaptı. Ayrıca evcil hayvan sahipleri hayvan bakımı, beslenmesi ve hastalıklara karşı da bilgilendirildi.


Hayvan sahiplerinin koruyucu önlem olarak kanun gereği kedi ve köpeklerine her yıl kuduz aşısı yaptırmaları gerektiğini belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Bizler de bunun bilinci ile her yıl vatandaşlarımızın sahip oldukları evcil hayvanları ücretsiz olarak aşılıyoruz. Bu kampanya ile kuduz riskini ortadan kaldırarak, ilçemizdeki dostlarımızın sağlığını kontrol altında tutuyoruz” dedi.




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