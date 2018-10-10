Mamak'ta 7 bin 21 iskan, 6 bin 401 ruhsat verildi

Planlı şehirleşme ve yapılaşma konusunda ciddi adımların atıldığı Mamak'ta ev ve iş yeri sahiplerinin yüzü güldü. Mamak Belediyesi, 2009 yılından bugüne 6 bin 401 inşaat ruhsatı, 7 bin 21 iskan vererek ilçenin gelişmesinde ve dönüşmesinde öncü oldu.

Mamak Belediyesi, 2009 yılından bu yana 6 bin 401 inşaat ruhsatı, 7 bin 21 de iskan verdi. Yaşanan değişim ve dönüşümün konut fiyatlarına da yansımasıyla Mamak gayrimenkul değerlerinin en fazla arttığı ilçelerden biri oldu. Geçmişte çöplüğü ve gecekondusuyla anılan Mamak'ta hem yatırımcı kazanıyor hem de ilçede ikamet eden vatandaşın yatırımları değerleniyor.

İlçede yapılan yatırımların rakamlara yansıdığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Göreve geldiğimiz günden bugüne ilçemizi hak ettiği noktaya getirmek için çok çalıştık. Daha güzel daha yaşanabilir bir Mamak hayalimiz vardı, bunu gerçekleştirdik. Bugün geldiğimiz noktada artık Mamak yatırımcının tercih ettiği, istihdamın arttığı, ilçede yaşayanların yüzünün güldüğü bir yer oldu” dedi.

Uygulanan kentsel dönüşüm ve yapılan imar planlarıyla Mamak'ın cazibe merkezi olduğunu ifade eden Akgül, “Bir ilçeyi tercih edilir hale getirmek için sadece modern konutlar yapmak yeterli değil. Ortaya koyduğumuz gerek spor yatırımları gerekse sosyal projeler sayesinde artık gecekondu ile anılan değil değişimi ve gelişimi ile anılan bir ilçe olduk” diye konuştu.