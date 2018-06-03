Mamak’ta 7 mahalle için iki ayrı iftar sofrası kuruldu

Mamak’ta 7 mahalle sakinini iki farklı iftar sofrasında buluşturan programlara toplam 4 bin kişi katıldı. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Ramazan ayının tüm güzelliklerini paylaşmaktan, kalabalık ve bereketli sofralarda vatandaşlarımızla bir ekmeği bölüşmekten son derece mutluyum. Davetimize katılarak soframızı zenginleştirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Kurulan iftar sofralarının aynı zamanda toplumsal kaynaşmaya katkı sağladığını kaydeden Akgül, “Aynı apartmanda, aynı sokakta oturup birbirini tanımayan insanlar aynı sofrada bir araya geliyor, bu sayede bir kaynaşma zemini oluşuyor. Ramazan ayında her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programlarımıza hemşehrilerimizin yoğun ilgisi bizleri oldukça sevindiriyor” diye konuştu.