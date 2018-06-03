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03 Haziran 2018 09:55

Mamak’ta 7 mahalle için iki ayrı iftar sofrası kuruldu

Mamak Belediyesinin düzenlediği “Mahallede İftar Var” programının bu kez adresi Emine Rasim Özkaya İlköğretim Okulu ve Mamak Kapalı Pazar Alanı oldu.

Mamak’ta 7 mahalle için iki ayrı iftar sofrası kuruldu

03 Haziran 2018 09:55


Mamak’ta 7 mahalle sakinini iki farklı iftar sofrasında buluşturan programlara toplam 4 bin kişi katıldı. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Ramazan ayının tüm güzelliklerini paylaşmaktan, kalabalık ve bereketli sofralarda vatandaşlarımızla bir ekmeği bölüşmekten son derece mutluyum. Davetimize katılarak soframızı zenginleştirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.


Kurulan iftar sofralarının aynı zamanda toplumsal kaynaşmaya katkı sağladığını kaydeden Akgül, “Aynı apartmanda, aynı sokakta oturup birbirini tanımayan insanlar aynı sofrada bir araya geliyor, bu sayede bir kaynaşma zemini oluşuyor. Ramazan ayında her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programlarımıza hemşehrilerimizin yoğun ilgisi bizleri oldukça sevindiriyor” diye konuştu.




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