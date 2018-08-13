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13 Ağustos 2018 10:06

Mamak’ta 79 yaşındaki Ayhan nineye sürpriz ziyaret

Sağlık ekipleriyle birlikte 79 yaşındaki Ayhan Özçelik’i ziyaret eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, ’’Vatandaşlarımızın desteğe ihtiyaç duydukları dönemde onların yanında olabilmek, ihtiyaçlarına cevap verebilmek en kıymetli belediyecilik hizmetidir’’ dedi.

Mamak’ta 79 yaşındaki Ayhan nineye sürpriz ziyaret

13 Ağustos 2018 10:06


Mamak Belediyesi sosyal belediyeciliğin uygulamalarından biri olan Evde Sağlık Hizmetlerine devam ediyor. Evde Sağlık ekipleriyle birlikte Saime Kadın Mahallesi’nde oturan 79 yaşındaki Ayhan Özçelik’in kapısını çalan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, yaşlı kadına geçmiş olsun dileklerini iletti. Diyabet, hipertansiyon, B 12 eksikliği ve osteoporoz hastası olan Ayhan Özçelik, Akgül’ü karşısında görünce duygulandı. Mamak’ta kimsenin kendisini yalnız hissetmediğini kaydeden Akgül, ’’Evde Sağlık hizmetimiz vatandaşlarımızın en büyük destekçisi olmaya devam ediyor. Vatandaşlarımızın desteğe ihtiyaç duydukları dönemde onların yanında olabilmek, ihtiyaçlarına cevap verebilmek en kıymetli belediyecilik hizmetidir’’ ifadelerini kullandı.


Günlük ortalama 23 hastanın ayağına sağlığı götüren ekip, yaşlı kadının genel muayenesini gerçekleştirdikten sonra iğnesini yaptı. 2007 yılından beri evde sağlık hizmetlerinden faydalandığını söyleyen Özçelik, Akgül’e hizmetten dolayı teşekkür etti. Evde sağlık ekiplerinin düzenli bir şekilde kendisini ziyarete geldiklerini belirten Özçelik, ’’Devletimizden Allah razı olsun. Her ihtiyacımı görüyorlar. Dertlerime derman, yaralarıma merhem oldular’’ şeklinde konuştu.




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