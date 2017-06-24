Mamak’ta 85 bin kişi iftar açtı

İftar çadırları, salon iftarları ve 33 farklı noktada kurulan mahalle iftarlarında toplam 85 bin kişi aynı sofra etrafında buluştu. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, iftar sofralarına katılamayan vatandaşların evine de sürpriz ziyaretlerde bulunarak yüzleri güldürdü. Çorbasından ana yemeğine, pilavından tatlısına kadar her gün hijyenik şartlarda hazırlanmış 4 çeşit yemekle vatandaşları ağırlayan Mamak Belediyesi, eski Ramazanları vatandaşlarına doyasıya yaşattı.

Bir ay boyunca Ramazan ayının bereketini mahallelere taşıdıklarını kaydeden Akgül, “Bu mübarek ayın manevi hazzını yaşatmak için belediye olarak bir takım etkinlikler düzenledik. Mahallelerimizde vatandaşlarımızla birlikte gönül rahatlığı içinde iftarımızı açtık. Ramazan paylaşma, sabır ve ibadet ayıdır. İlçemizde Ramazan’ı en güzel şekilde yaşamaya dikkat ettik. Soframızı yalnız ve kimsesiz bırakmadıkları için vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.