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17 Mayıs 2018 10:45

Mamak’ta aile merkezlerinin yıl sonu sergileri devam ediyor

Mamaklı kadınlara hobi ve meslek edindirme kursu veren aile merkezlerinin yıl sonu sergileri devam ediyor.

Mamak’ta aile merkezlerinin yıl sonu sergileri devam ediyor

17 Mayıs 2018 10:45


Aile merkezlerinde bu hafta kursiyerlerin eserlerini görücüye çıkaran adres Neşet Ertaş Aile Merkezi oldu. Yıl boyunca devam eden kurslarda Mamaklı kadınların kişisel yeteneklerini geliştirdiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, ’’Bizler aile merkezlerini inşa ederken sadece birer kurs olarak değil, kadınlarımız için tam bir yaşam alanı olarak tasarladık. İçerisinde bulunan birçok olanaklarıyla aile merkezlerimiz Mamaklı kadınlarımıza en güzel şekilde ve çok yönlü olarak hizmet vermeye devam ediyor’’ ifadelerini kullandı.


Kursiyerler sergiyi gezen Akgül’e teşekkür ederek, ’’Bu kurslara katıldıktan sonra kızlarımızın çeyizlerini kendi ellerimizle yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca başkalarının çeyizlerini de hazırlayarak para kazanıyoruz’’ dediler.


Serginin açılışına Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve eşi Zeliha Akgül’ün yanı sıra AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, Mamak Belediyesi Meclis Başkan Vekili Erdal Ak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve çok sayıda kursiyer katıldı.




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