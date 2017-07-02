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02 Temmuz 2017 11:38

Mamak’ta altyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor

Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kavurucu yaz sıcaklarında çalışmalarına devam ediyor.

Mamak’ta altyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor

02 Temmuz 2017 11:38


Yoğun bir yaz mesaisi harcayan ekipler bir yandan yeni yollar açarken, bir yandan da ihtiyaç duyulan bölgelerde yol genişletme ve yol bakım çalışmalarını sürdürüyor. İlçeyi cazibe merkezi haline getirebilmek için dev adımlar atıldığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Bir bölgenin gelişme sürecinde altyapı çalışmalarının önemi büyüktür. İlçemizde de hızlı yapılaşmayla paralel bir şekilde altyapı çalışmalarımız artarak devam ediyor. Mamak Belediyesi Fen İşleri bu manada çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor” dedi.


Mayıs ayından bu yana ekipler 10 bin 500 ton asfalt, 18 bin 825 metre malzemeli yol bakımı gerçekleştirdi. Bununla birlikte 9 bin 810 metre imarlı yol açımı, 5 bin 110 metre tül bordür yapım ve 7 bin 665 metrekare tretuvar yapıldı.




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