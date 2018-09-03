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03 Eylül 2018 10:35

Mamak’ta asfalt çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

Mamak’ın altyapı ve üstyapı alanında kusursuz olması için dört koldan çalışan Mamak Belediyesi, asfaltlama çalışmalarını ilçe genelinde tüm hızıyla sürdürüyor.

Mamak’ta asfalt çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

03 Eylül 2018 10:35


Bir mahalleye girdiğinde tüm sokakların asfalt ve kaldırım eksiklerini gidererek bölgeden ayrılan Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Haziran Ayı’ndan bu yana 45 bin ton asfalt, 6 bin 860 metre malzemeli yol bakımı gerçekleştirdi. Bununla birlikte 7 bin 200 metre imarlı yol açımı, 5 bin 560 metre tül bordür yapım ve 8 bin 340 metrekare tretuvar yapıldı.


İlçeyi cazibe merkezi haline getirebilmek için dev adımlar atıldığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Bir bölgenin gelişme sürecinde altyapı çalışmalarının önemi büyüktür. İlçemizde de hızlı yapılaşmayla paralel bir şekilde altyapı çalışmalarımız artarak devam ediyor. Mamak Belediyesi Fen İşleri bu manada çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor” dedi.




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