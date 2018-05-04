Mamak’ta asfalt hamlesi

Hızlı yapılaşmayla paralel olarak altyapı hizmetlerinin de yoğun bir şekilde devam ettiği Mamak’ta belediye ekipleri, ilçede yer alan cadde ve sokakları asfaltsız bırakmamak için asfalt serim çalışmalarına yoğunluk verdi. Fen işleri ekipleri bakım, onarım ve asfaltlama olmak üzere başlattığı çalışmalara Küçükkayaş, Yeşilbayır, Misket, Boğaziçi ve Durali Alıç mahallelerinden başladı. Cadde ve sokakların yapımını 3 vardiya şeklinde 24 saat boyunca sürdüren ekipler, ASKİ, Enerji-Sa, Başkentgaz ve Türk Telekom gibi kurumların alt yapı yenileme çalışmaları dolayısıyla bozulan yollarda da asfaltlama çalışmalarına başladı.

Hizmette mesai bitmiyor

Hiçbir noktayı göz ardı etmeksizin çalışmalarına devam ettiklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Çalışmalar tamamlandığında alt yapısı tamamen sorunsuz, enerji nakil hatları yer altına alınmış, su ve kanalizasyon hatları büyüyen nüfus göz önünde bulundurularak yapılmış, asfalt ve kaldırımları sorunsuz, yeni yolları açılmış bir ilçe olacağız. İlçemiz geliştikçe artan nüfusumuzla birlikte hizmet alanımız da gelişiyor. Serilen tonlarca asfalt, yeni açılan kilometrelerce yol, Mamak’ın geleceğine yapılan yatırımdır” dedi.

İş makineleri dur durak bilmiyor

Mamak Belediyesi, asfalt, yol, kaldırım çalışmalarında her yıl kendi rekorunu kırıyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı asfalt ekipleri Şafaktepe, Demirlibahçe, Saimekadın, Balkiraz, Aşıkveysel, Abidinpaşa ve Peyami Sefa mahallelerinde de trimerle asfalt kazım ve kaplama çalışmalarını sürdürüyor. Sokak ve kaldırımları yenileyen ekipler, 9 yılda 2 milyon 836 bin 180 ton asfalt serimi gerçekleştirdi. Asfalt çalışmalarının yanı sıra 9 yılda 528 bin 668 metre malzemeli bakım, 481 bin 511 metrekare yaya kaldırımı (tretuvar), 42 bin 779 metre renkli asfalt kaldırım yapımı gerçekleştiren Mamak Belediyesi, 2018 yılında ise 300 bin ton asfalt sermeyi hedefliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ilçe genelinde alt yapı çalışmalarını sürdüren Mamak Belediyesi, imar uygulamaları ile yol açma ve genişletme çalışmalarına da aralıksız devam ederek hizmet atağını sürdürüyor. 9 yılda 280 bin 762 metre imarlı yol açımı gerçekleştiren belediye, bölgenin ihtiyaçları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarına yön vererek yol açım çalışmalarına devam ediyor.