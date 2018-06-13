Diğer
Kategoriler
13 Haziran 2018 09:32

Mamak’ta bayram temizliği

Mamak Belediyesi Temizlik İşlerine bağlı ekipler bayram öncesi teyakkuza geçti.

Mamak’ta bayram temizliği

13 Haziran 2018 09:32

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala rutin olarak yaptıkları temizlik çalışmalarını sıklaştıran ekipler, bayramda da yoğun bir şekilde mesai yapacak.


İlçede topyekün temizlik çalışması başlatan temizlik işleri ekipleri, Mamak’ı bayrama hazırlıyor. 455 kişilik ekiple 24 saat çalışan ekipler, günün erken saatlerinden gece yarısına kadar süren rutin temizliklerinin yanı sıra, belirli aralıklarla cadde ve sokak yıkamaları ve parkların temizliğini de gerçekleştiriyor. Çöp konteynerleri de hijyenik suyla dezenfekte edilirken, pazaryerleri de çöpleri alınıp süpürüldükten sonra deterjanlı su ile yıkanıyor.



Güçlü temizlik filosu


Bir şehrin temizliğinin önce kendi sokağını temizlemekten başladığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, bayram öncesi Mamak Belediyesinin tüm birimleriyle üzerine düşen her türlü sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceğini söyledi. Mamaklıların huzurlu bir bayram geçireceğinin altını çizen Akgül, "Yaşadığımız şehir hepimizin, amacımız vatandaşlarımıza daha temiz ve sağlıklı bir ilçe sunmaktır" dedi. Mamak Belediyesi 2 adet vakumlu süpürge, 4 adet monoblok süpürge, 40 adet çöp toplama aracı ve 2 adet konteyner yıkama aracı ile Mamak sokaklarını temizliyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç