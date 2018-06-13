Mamak’ta bayram temizliği

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala rutin olarak yaptıkları temizlik çalışmalarını sıklaştıran ekipler, bayramda da yoğun bir şekilde mesai yapacak.

İlçede topyekün temizlik çalışması başlatan temizlik işleri ekipleri, Mamak’ı bayrama hazırlıyor. 455 kişilik ekiple 24 saat çalışan ekipler, günün erken saatlerinden gece yarısına kadar süren rutin temizliklerinin yanı sıra, belirli aralıklarla cadde ve sokak yıkamaları ve parkların temizliğini de gerçekleştiriyor. Çöp konteynerleri de hijyenik suyla dezenfekte edilirken, pazaryerleri de çöpleri alınıp süpürüldükten sonra deterjanlı su ile yıkanıyor.

Güçlü temizlik filosu

Bir şehrin temizliğinin önce kendi sokağını temizlemekten başladığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, bayram öncesi Mamak Belediyesinin tüm birimleriyle üzerine düşen her türlü sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceğini söyledi. Mamaklıların huzurlu bir bayram geçireceğinin altını çizen Akgül, "Yaşadığımız şehir hepimizin, amacımız vatandaşlarımıza daha temiz ve sağlıklı bir ilçe sunmaktır" dedi. Mamak Belediyesi 2 adet vakumlu süpürge, 4 adet monoblok süpürge, 40 adet çöp toplama aracı ve 2 adet konteyner yıkama aracı ile Mamak sokaklarını temizliyor.