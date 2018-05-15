Mamak’ta camiler Ramazan’a hazır

Mamak Belediyesi ilçede bulunan cami ve mescitlerin temizliğini tamamlayarak Ramazan ayına hazır hale getirdi. Ramazan boyunca devam edecek temizlik çalışmaları çerçevesinde belediye ekipleri, halıları yıkama makineleri ve deterjanlı suyla yıkıyor. Ayrıca camilerin duvar, pencere, kapı ve camları da büyük bir titizlikle temizleniyor.

Camiler pırıl pırıl

Vatandaşların Ramazan boyunca hijyenik bir ortamda ibadet yapabilmeleri için titiz bir çalışma gerçekleştirdiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Ekiplerimiz her gün aralıksız bir şekilde cami ve mescitlerimizde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ramazan ayının huzur içinde geçirilebilmesi için biz de üzerimize düşen görevleri büyük bir özveriyle tamamlıyoruz.Tüm hemşehrilerime hayırlı Ramazanlar dilerim” diye konuştu.