Mamak’ta ’’Çevre Bilinci ve Barınak Gönüllülüğü Eğitim Projesi’’

Mamak Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile ortaklaşa uygulanmaya başlanan ’’Çevre Bilinci ve Barınak Gönüllülüğü Eğitim Projesi’’ 8 ay sürecek. Projenin ilk aşamasında ODTÜ Endüstriyel Ürün Tasarımı Bölümü ve Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden 40 öğrenci Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Hayvanların nasıl yaşadığı, refah seviyelerini arttırmak için neler yapılabileceği, hayvanlara doğru yaklaşım ve iletişim kurma konusunda eğitim alan öğrenciler, sokak hayvanlarının kullanımına sunulmak üzere mama kabı, oyuncak ve yatak gibi ürünler tasarladı. Genç bireylerin çevre sorunlarına bakış açılarını, çözüm yöntemlerini geliştirmek ve aynı zamanda hayvan sevgisinin aşılanması amacıyla başlatılan projenin ikinci aşamasında ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında kalan 14-16 yaş grubu 150 çocuk Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret edecek. Çevre bilinci, doğa ve hayvan sevgisi konulu eğitimler gerçekleştirildikten sonra ilk aşamada tasarlanan ürünler, sokak hayvanlarının kullanımına sunulacak. Son olarak katılımcılar hayvan barınağına kendi isimleriyle ağaç dikecek.