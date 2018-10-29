Mamak'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Mamak'ta coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet'in 95. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde bir program düzenlendi. Salonun Türk bayraklarıyla kırmızı-beyaza büründüğü programa Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Mamak İlçe Emniyet Müdürü Erkut Er, Mamak İlçe Jandarma Komutanı Serdar Kaplan, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, öğretmen, öğrenciler ve veliler katıldı. Cumhuriyet'in ilanının Türk milletinin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu kaydeden Kaymakam Polat, ”95 yıl önce Atatürk bizlere Cumhuriyet'i hediye etti. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin 95. yıl dönümü kutlu olsun” dedi.

Ecdadın 95 yıl evvel bu vatan için şehit olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Akgül de, Türkiye Cumhuriyeti'nin ecdadın mukaddes emaneti olduğunun altını çizerek, “Ecdadımız 95 yıl önce vatan için, bağımsızlık mücadelesi için şehit oldu. Bizler de 7'den 70'e halkımızla onun izinde Cumhuriyetimizin 95. yılını kutlamaktayız. Atatürk'ün sağlam temeller üzerine kurduğu Türkiye Cumhuriyeti milletimize hediye edilen eşsiz bir eserdir. Bize bıraktığı Cumhuriyet'in sahibi biziz ve bizler sahip çıkacağız. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, milli mücadelede kahramanlarımızı ve Cumhuriyetimizin kurucu heyetini rahmetle, minnetle ve saygı ile anıyorum. Vatanımız ve milletimizin bekası için canlarını feda etmiş aziz şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, “Dünden Bugüne Cumhuriyet” konulu barkovizyon gösterisiyle devam etti. Ardından İmirzalioğlu Ganime Hanım Anaokulu öğrencilerinin ront gösterisi büyük alkış alırken, öğrencilerin okuduğu şiirler ve halk oyunları gösterisi büyük beğeni topladı. Programın sonunda Atatürk'ün en sevdiği şarkı ve türküler Çağrıbey Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan koro tarafından seslendirildi.