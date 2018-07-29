Mamak’ta dev kentsel dönüşüm projeleri

Türkiye ekonomisinin lokomotifi olarak gösterilen inşaat sektörü Mamak’ta hızla yükselmeye devam ediyor. Başkent Ankara’da kentsel dönüşümde öncü ilçe olan Mamak’ta, belediye ilçede uyguladığı kentsel dönüşüm projeleriyle Mamak’ı adeta baştan imar ediyor. Yürütülen dönüşüm projelerinin etaplarının bir kısmı tamamlanırken kalan etapların yapımı da hızla devam ediyor.

9 yılda toplam 40 bine yakın gecekondunun yıkıldığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Kentsel dönüşüm ile en büyük kazancı Mamaklılar elde ediyor. Emlak ve inşaat sektörü de uyguladığımız projelerle hareketlilik kazanıyor. Mamak dönüşümünü günden güne tamamlıyor" dedi.

Mamak Belediyesinin kentsel yenileme projesi uyguladığı mahallelerden biri de Altıağaç-Karaağaç ve Hüseyingazi mahalleleri. İlçeye ve Ankara’ya değer katacak vizyon projelerden biri olan kentsel yenileme projesinde çalışmalar son sürat devam ediyor. Üç mahalleyi kapsayan projenin uygulandığı mahallelerde yeni yaşam alanları da yükseliyor. 574 bin metrekare alanda uygulanan çalışma kapsamında toplam 3880 konut üretilecek. Bin 350 gecekondunun bin 348’i yıkılırken hak sahipleriyle de yüzde 99 oranında anlaşma sağlandı. Projenin 1. etabında 12 iş yeri ve 869 konutun yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim ediliyor. 4 adet cami, 2 adet ticaret merkezi, 4 adet okul, 1 adet aş evi ve 2 adet sosyo-kültürel tesisin yapılacağı projenin 2-3 ve 4. etaplarında 3 bin 11 konut, 1 adet lise, 1 adet ilköğretim, 1 adet anaokulu, 2 adet cami ve 1 adet ticaret merkezinin inşaatı devam ediyor.