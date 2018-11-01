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Mamak'ta duvar yazıları siliniyor

Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede görüntü kirliliğine yol açan izinsiz afiş ve pankartların kaldırılmasının ardından duvar yazılarını da temizlemek için düğmeye bastı.


Kapsamlı bir çalışma yürüten Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, duvar yazılarının temizlenmesi sonrası vatandaşlara kent görünümünün korunması konusunda uyarıda da bulundu. Duvar yazılarının yapılara ve kent görüntüsüne zarar verdiğini vurgulayan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Maalesef duvarlara ve ağaçlara yazı yazmak gibi olumsuz alışkanlıklar var. Bu duvar yazıları iki dakikada yazılıyor ancak silinmesi oldukça vakit alıyor. Tabii bu işlemler sırasında orijinal boyalar da zarar görüyor. Bizler belediye olarak gerekli bütün çalışmalarımızı yapıyoruz. Dolayısı ile bu konuda bütün vatandaşlarımızda hassasiyet bekliyoruz” dedi.

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