Mamak’ta engelli çocuklar Özel Eğitim Şenliği’nde bir araya geldi

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Mamak’taki 25 özel eğitim kurumu ve bin 500 engelli çocuk, Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde düzenlenen Özel Eğitim Şenliği’nde bir araya geldi. Mamak Belediyesi ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan programa Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve çok sayıda öğrenci katıldı. Özel öğrenciler program öncesi palyaçolar eşliğinde eğlenirken, özel eğitim okulları ise kurdukları stantlarda yıl boyunca yapılan el işi çalışmalarını sergilediler.

Başkan Akgül, Filistin’de yaşanan katliam nedeniyle Türkiye’de 3 günlük milli yas ilan edilmesinden dolayı program içeriğinde değişiklikler yaptıklarını ve müzikli bölümleri iptal ettiklerini belirterek, "Bu güzel yavrularımızın bir yıl boyunca yaptıkları el emeklerini sergilemelerinin, onların hayata tutunmaları anlamında çok önemli olduğuna inanıyorum. Bundan 10- 15 yıl önce belki dışarıya çıkmaları bile yadırganan, dışarıya çıkarılmayan yavrularımız, imkan verildiği zaman neler yapabileceklerini güzel bir şekilde gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ise engelli öğrencilerin emekleriyle ortaya çıkan çalışmaları sunmaktan mutlu olduklarını kaydetti.

Mamak Kaymakamı Ziya Polat, her zaman engellilerin yanlarında olduklarını, ailelerin ve öğretmenlerin büyük bir özveriyle çocukları yetiştirdiklerini vurgulayarak, çocuklardaki güzellikleri ortaya çıkaran öğretmen ve velilerin büyük bir fedakarlık örneği gösterdiklerini kaydetti.