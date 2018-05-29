Mamak’ta Ertuğrul Gazi Camii, ibadete açıldı

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, resmi açılış için gün sayan Ertuğrul Gazi Mahalle Camii’nde incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi alan Akgül, "İbadete açılan ve Selçuklu Mimarisi’nde inşa edilen mahalle camimiz ahşap ve taş işçiliğinin bir araya geldiği en güzel örneklerden biri oldu" dedi.

İhtiyaca cevap veremeyen küçük camilerin yerine daha modern ve daha geniş mahalle camileri yapıldığının altını çizen Akgül, "Son derece detaylı bir şekilde projelendirilen mahalle caminin, toplam inşaat alanı bin 141 metrekare. Aynı anda 600 kişinin ibadetini gerçekleştirebileceği bu özel yapı, 6 kişilik şadırvanı ve dış cephesindeki Selçuklu yıldızı süslemesi ile vatandaşımıza hizmet vermeye başladı" diye konuştu.