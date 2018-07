Mamak’ta evcil hayvanlar aşılanacak

16-27 Temmuz tarihleri arasında 11 gün sürecek kampanya ile evcil hayvanlar kuduz hastalığına karşı aşılanacak.

Hayvanların en büyük düşmanı olan kuduza karşı düzenlenen bu kampanya, hafta içi her gün ayrı bir mahallede ücretsiz olarak yapılacak. Veteriner hekimler tarafından yapılan aşılamada hayvanların genel sağlık kontrolü de gerçekleştirilecek. Doğada bulunan her canlının sağlıklı yaşama hakkının olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “İlçemizde bulunan kedi ve köpekler için başlattığımız aşı kampanyasını her yıl gerçekleştiriyoruz. Evcil hayvan sahiplerinin de bu konuda duyarlı olmalarını istiyor, hizmetten faydalanmaya davet ediyoruz" dedi.

Evcil hayvan sahibi vatandaşların hem kendi sağlıkları açısından hem de hayvanın sağlığı açısından aşılamanın son derece önemli olduğunu vurgulayan Akgül, “Kuduz gibi son derece tehlikeli bir hastalığa karşı yapılan bu hizmet hem vatandaşımızı hem de hayvanları koruyor” ifadelerini kullandı.

Aşılama yapılacak mahalle ve günler ise şöyle:

16.07-23.07 pazartesi günleri Ortaköy Mah. saat 11.00-12.00

17.07-24.07 salı günleri Gökçeyurt Mah. saat 11.00-12.00

18.07-25.07 çarşamba günleri Lalahan Mah. saat 11.00-12.00

18.07-25.07 çarşamba günleri Karşıyaka Mah. saat 11.00-12.00

19.07-26.07 perşembe günleri Kutludüğün Mah. saat 11.00-12.00

20.07-27.07 cuma günleri Dostlar ve Araplar Mah. saat 11.00-12.00

20.07-27.07 cuma günleri Kızılca Mah. saat 11.00-12.00