Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2018 12:59

Mamak’ta evcil hayvanlar aşılanacak

Mamak Belediyesi, her yıl düzenli olarak evcil hayvanlara yönelik gerçekleştirdiği kuduz aşısı kampanyasına bu yıl da devam ediyor.

Mamak’ta evcil hayvanlar aşılanacak

11 Temmuz 2018 12:59

16-27 Temmuz tarihleri arasında 11 gün sürecek kampanya ile evcil hayvanlar kuduz hastalığına karşı aşılanacak.


Hayvanların en büyük düşmanı olan kuduza karşı düzenlenen bu kampanya, hafta içi her gün ayrı bir mahallede ücretsiz olarak yapılacak. Veteriner hekimler tarafından yapılan aşılamada hayvanların genel sağlık kontrolü de gerçekleştirilecek. Doğada bulunan her canlının sağlıklı yaşama hakkının olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “İlçemizde bulunan kedi ve köpekler için başlattığımız aşı kampanyasını her yıl gerçekleştiriyoruz. Evcil hayvan sahiplerinin de bu konuda duyarlı olmalarını istiyor, hizmetten faydalanmaya davet ediyoruz" dedi.


Evcil hayvan sahibi vatandaşların hem kendi sağlıkları açısından hem de hayvanın sağlığı açısından aşılamanın son derece önemli olduğunu vurgulayan Akgül, “Kuduz gibi son derece tehlikeli bir hastalığa karşı yapılan bu hizmet hem vatandaşımızı hem de hayvanları koruyor” ifadelerini kullandı.


Aşılama yapılacak mahalle ve günler ise şöyle:


16.07-23.07 pazartesi günleri Ortaköy Mah. saat 11.00-12.00


17.07-24.07 salı günleri Gökçeyurt Mah. saat 11.00-12.00


18.07-25.07 çarşamba günleri Lalahan Mah. saat 11.00-12.00


18.07-25.07 çarşamba günleri Karşıyaka Mah. saat 11.00-12.00


19.07-26.07 perşembe günleri Kutludüğün Mah. saat 11.00-12.00


20.07-27.07 cuma günleri Dostlar ve Araplar Mah. saat 11.00-12.00


20.07-27.07 cuma günleri Kızılca Mah. saat 11.00-12.00




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç