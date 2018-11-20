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Mamak'ta farkındalık eğitimleri devam ediyor

Kadınlar arasında en yaygın üç kanser türüne karşı Mamak Belediyesi ve Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) işbirliğiyle düzenlenen bilinçlendirme seminerleri devam ediyor.


Yeşilbayır Aile Merkezinde düzenlenen seminerde meme kanseri sürecinde genetik yatkınlık, yaş ve çevresel faktörler, geçirilmiş meme kanseri ve meme kanseri gelişiminde etkili olan risk faktörleri gibi konular detaylı bir şekilde anlatıldı. Katılımcılar meme kanseri ile ilgili merak ettikleri soruları da uzmanlara sorma fırsatı buldu.


Her insanın doktorunun, öncelikle kendisi olduğunun altını da çizen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Erken teşhisin büyük önem taşıdığı kanserde bilinçli olmak hayat kurtarıyor. Bu sebepten dolayı düzenli olarak bu seminerleri gerçekleştiriyor, vatandaşlarımızın olası rahatsızlıklarını önce kendilerinin nasıl fark edeceğini gösteriyoruz” dedi.

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