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02 Eylül 2018 12:12

Mamak’ta gitar kursuna yoğun ilgi

Mamak Belediyesi’nin Mamak Kültür Merkezi (MKM) bünyesinde hizmete sunduğu enstrüman kurslarına ilgi devam ediyor.

Mamak’ta gitar kursuna yoğun ilgi

02 Eylül 2018 12:12


Her yaştan vatandaşın beceri ve yeteneklerini geliştirmeleri, boş zamanlarını faydalı bir biçimde değerlendirmelerini sağlamak amacıyla Mamak Belediyesinin ücretsiz olarak açtığı çok sayıdaki kurstan biri olan gitar kursu yoğun bir katılımla gerçekleşiyor. Yaz dönemini noktalayan gitar kursuna yeni dönemde de ilgi büyük. Mamak Kültür Merkezi’nde faaliyet gösteren ve öğreticiliğini Sait Erorhan’ın yaptığı MKM gitar kursunda kursiyerler gitarın dış görünümünü tanımaktan başlayarak, gitar tutma ve oturma şekli, akort düzeni, perde ve aralık düzeni sıralama, sağ el ile çalma metodu notaları öğrenme, parça alıştırmaları yapma gibi eğitimler görüyorlar. Aynı zamanda müziksel işitme ve ritm duyguları ile hem repertuvarlarını hem de seslerini geliştiren geleceğin gitaristleri, belirli bir seviyeye geldikten sonra hem mesleki beceri kazanıyor hem de sahne alarak ekonomik kazanç elde ediyorlar.




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