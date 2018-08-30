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30 Ağustos 2018 10:21

Mamak’ta hasta nakil hizmeti başladı

Mamak Belediyesi sağlık alanında yeni bir hizmete daha imza atarak hasta nakil hizmetini başlattı.

Mamak’ta hasta nakil hizmeti başladı

30 Ağustos 2018 10:21


Mamak Belediyesi sağlık alanında yeni bir hizmete daha imza attı. Uygulamaya geçen ücretsiz sağlık hizmetinde, yatalak hastalar belediyenin hasta nakil ambulansı ile hastaneye götürülüyor ve tedavisinin ardından evlerine bırakılıyor. Uzman sağlık personellerinin denetiminde nakli sağlanan hastalara yakınları da refakatçi olabiliyor. Vatandaşların sağlığı için farklı ve yararlı projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Yatalak hastaların sağlık tesislerine götürülmeleri çoğu zaman onlar için bir çileydi. Bu uygulama ile artık sağlık hizmetlerinden en iyi ve en kaliteli biçimde yararlanabilecekler" ifadelerini kullandı.


Acil müdahale ambulanslarından farklı hizmet veren ambulanstan hafta içi mesai saatlerinde randevu sistemi ile yararlanmak mümkün. Randevu alırken dikkat edilmesi gereken en önemli hususların başında uzman sağlık personeline bilgileri eksiksiz ve net bir şekilde iletmek geliyor. Bir diğer önemli husus ise iç donanımı nakil aracı olarak düzenlenen ambulans acil müdahale talepleri için kullanılmıyor.




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