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07 Eylül 2018 10:43

Mamak’ta havuz keyfi kışın da devam edecek

Yaz sezonunu rekor kırarak kapatan Mamak Belediyesi Yüzme Havuzu kış sezonuna hazırlanıyor ve bir yandan da kayıtlarını sürdürüyor.

Mamak’ta havuz keyfi kışın da devam edecek

07 Eylül 2018 10:43


Mamak Belediyesi Yüzme Havuzu kış sezonuna hazırlanırken bir yandan da kayıtlarını sürdürüyor.


Kursiyerler ve yüzücülerin soğuktan etkilenmemesi için TSE standartlarında yalıtım ve ısıtması sağlanan havuzun su sıcaklığı 28 derece, ortam sıcaklığı da 30 derece olarak hizmet verecek.


Havuz suyu ölçümlerinin düzenli olarak yapıldığı, kimyasal ve fiziksel ölçümlerin yanı sıra mikrobiyolojik ölçümlerin de gerçekleştirildiği tesis, Ankaralıların tercih ettiği sosyal alan olarak da dikkat çekiyor. Yaklaşık altı yılda beş yüz bini aşkın kullanıcının faydalandığı Mamak Belediyesi Yüzme Havuzuna yoğun ilgi gösteriliyor.


Pazartesi günü hariç haftanın altı günü hizmet veren havuz günün farklı saatleri ve hafta sonları olmak üzere yüzme eğitim grupları, çocuk grupları ve yetişkin gruplarına hizmet veriyor. Ayrıca havuz, 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet sunuyor.




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