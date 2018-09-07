Mamak’ta havuz keyfi kışın da devam edecek

Mamak Belediyesi Yüzme Havuzu kış sezonuna hazırlanırken bir yandan da kayıtlarını sürdürüyor.

Kursiyerler ve yüzücülerin soğuktan etkilenmemesi için TSE standartlarında yalıtım ve ısıtması sağlanan havuzun su sıcaklığı 28 derece, ortam sıcaklığı da 30 derece olarak hizmet verecek.

Havuz suyu ölçümlerinin düzenli olarak yapıldığı, kimyasal ve fiziksel ölçümlerin yanı sıra mikrobiyolojik ölçümlerin de gerçekleştirildiği tesis, Ankaralıların tercih ettiği sosyal alan olarak da dikkat çekiyor. Yaklaşık altı yılda beş yüz bini aşkın kullanıcının faydalandığı Mamak Belediyesi Yüzme Havuzuna yoğun ilgi gösteriliyor.

Pazartesi günü hariç haftanın altı günü hizmet veren havuz günün farklı saatleri ve hafta sonları olmak üzere yüzme eğitim grupları, çocuk grupları ve yetişkin gruplarına hizmet veriyor. Ayrıca havuz, 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet sunuyor.