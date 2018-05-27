Mamak’ta hedef sıfır atık

Mamak Belediyesi öncülüğünde ilçede uygulanan proje kapsamında 25 gönüllü üniversite öğrencisi, pilot bölge olarak seçilen Durali Alıç Mahallesi’nde kapı kapı gezerek proje hakkında vatandaşları bilgilendiriyor.

Çevre bilinci öncelik

Proje kapsamında israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi, atığın oluşması halinde kaynağından ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını hedefleniyor. “Sıfır Atık Projesi” ile Mamak’ta geri dönüşüme katkı sağlayacaklarının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, gelecek nesillere daha temiz çevre bırakmak için çalıştıklarını kaydetti. Akgül, “Geri dönüşüm algısının gelişmesi için projenin en önemli ayaklarından biri bilinçlendirme çalışmalarıdır. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olması önceliğimiz” dedi.

Proje Mamak geneline yayılacak

Her salı ve cumartesi günleri saat 14.00-16.00 saatleri arasında kâğıt, karton, plastik, metal, cam, tahta gibi geri dönüşebilen atıklar toplanacak. Vatandaşların değerlendirilebilen atıkları toplayabilecekleri biriktirme ekipmanları, iş yerlerine ve evlere belediye tarafından ücretsiz dağıtılacak. Toplanan atıkların düzenli olarak alımı sağlanacak proje Mamak geneline yayılacak.