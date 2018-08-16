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16 Ağustos 2018 11:09

Mamak’ta hedef ’sıfır iş kazası’

Mamak Belediyesi, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında belediye personeline yönelik eğitim çalışmalarına devam ediyor.

Mamak’ta hedef ’sıfır iş kazası’

16 Ağustos 2018 11:09


Belediye çalışanları, ’sıfır iş kazası’ hedefine ulaşmak için aralıksız olarak bilgilendirilmeye devam ediyor. İş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması amaçlanan uygulamalı eğitimlerde, işin yapılmasındaki gereklilikler, uygunsuzluklar ve noksanlıklar hususunda iş gücü kaybının alınan tedbirlerle önlenmesi, işçi-işveren bütünlüğünün korunması ve iş veriminin artırılması hedefleniyor.



"Ekonomik kayıpları önlüyoruz"


İş kazası veya meslek hastalıklarının ülke ekonomisine vereceği kayıpları önlemek adına iş sağlığı ve güvenliğine ayrı bir önem verdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Verilen hizmetin nitelikli olmasının yanı sıra güvenli ve sağlıklı bir ortamda yapılması her şeyden önce geliyor. Bizler de bunun bilinci ile personellerimizin çalışma ortamını daha da iyileştirerek, güvenliği üst düzeyde tutuyoruz” dedi.




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