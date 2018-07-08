Mamak’ta hem çehre hem hayatlar değişti

Mamak’ın çehresi değişirken, Mamaklının da hayat standartları yükseldi. Geçmişte alt yapısı sıkıntılı, yolu olmayan gecekondularda yaşayan insanlar, uygulanan dönüşümle birlikte geleceğe umutla bakmaya başladı. 650 bine yakın nüfusuyla büyük bir dönüşüm yaşayan ilçe, aynı zamanda yatırımcıların da ilk tercihi haline geldi. Şehirleşme ve yapılaşma konusunda ciddi adımlar atılırken, hızlı bir şekilde gecekondudan arınan ilçede dokuz yılda yaklaşık 40 bin gecekondu yıkıldı.

Günlük değil geleceğe yönelik yatırımlarla vatandaşlara sağlıklı yaşamın kapılarını araladıklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Mamak’ta umutların yerini artık konutlar aldı" dedi. 9 yılda 40 bin gecekonduyu kavgasız gürültüsüz yıktıklarını belirten Akgül, “Mamak, yatırım ve hizmetlerle huzur ve umut şehri oldu” ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşümden sosyal dönüşüme, kültür sanat faaliyetlerinden sağlık hizmetlerine, sosyal projelerden spor tesislerine kadar birçok yatırım ve hizmetlerle örnek alınan kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Mamak Belediyesinin uyguladığı Gülseren-Anayurt Kentsel Yenileme Projesi kapsamında konutlar hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediyor. Mamak Belediyesince kentsel dönüşümün hızlı ilerlediği mahallelerden biri olan Gülseren-Anayurt (Diriliş) Mahallesi’nde bin 237 gecekondunun bin 222’si yıkıldı. 437 bin metrekarelik alanda uygulanan Gülseren-Anayurt Kentsel Yenileme Projesi kapsamında toplamda 5 bin 260 konut yapılacak. Yüzde 21’i konut, yüzde 22’si yol ve sosyal donatı alanı ve yüzde 57’si yeşil alan olan projede hak sahiplerinin neredeyse tamamıyla anlaşma sağlandı. 1. etapta 688 konutun hak sahiplerine teslim edildiği projenin ikinci etabında bin 312 konutun inşaatları tamamlanmak üzere. 3. etap kapsamında 1 adet cami ve bin 219 konutun yapımı tamamlanırken, konutların hak sahiplerine teslimi yapıldı. 3 adet cami, 3 adet okul, 3 adet ticaret merkezi, 1 adet sağlık tesisi, 2 adet sosyo-kültürel tesis ve ilçe emniyet müdürlüğünün yapılacağı projenin 4. etabında ise yapılacak 447 konut, 1 adet ilköğretim okulu, 1 adet lise, 1 adet anaokulu ve 1 adet caminin inşaatları tamamlanmak üzere. Projenin 5. etabında yapılacak bin 594 konutun kamulaştırma çalışmaları devam ediyor.