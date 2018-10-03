Mamak'ta her Cumartesi tiyatro günü

Mamak Kültür Merkezi'nde bu yıl birbirinden güzel oyunlar Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde yeni sezona merhaba diyecek.

Her yıl birbirinden güzel oyunların sahnelendiği Mamak Kültür Merkezi'nde bu yıl birbirinden güzel oyunlar Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde yeni sezona merhaba diyecek. Sezon öncesi hazırlıklarını tamamlayan Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu, sezonu ''Çocuklara Masallar'' ile açıyor. Meddah eşliğinde Keloğlan, Dede Korkut, Karagöz-Hacivat, İbiş, Nasrettin Hoca ve masallardan kolaj çalışmasının yapıldığı ''Çocuklara Masallar''ın yoğun ilgi çekmesi bekleniyor. Oyunu izlemeye gelen çocukların sahneye çıkarak masal kahramanlarından birini doğaçlama olarak canlandıracağı oyun, Ekim ayı boyunca her Cumartesi Mamak Kültür Merkezi'nde seyirciyi selamlayacak.

Kent Tiyatrosu'nun hem okul gibi çalışarak genç tiyatroculara yeteneklerini geliştirme şansı sunduğunu hem de tiyatroseverleri ücretsiz olarak tiyatroyla buluşturduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Tüm Ankaralıları oyunlarımıza bekliyoruz" dedi.

Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Mamak Kültür Merkezi'nde eğitim gören ve bu yıl ekibe yeni katılan kursiyerler sezona oldukça sıkı hazırlandı. Dev bir kadrodan oluşan Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu, her ay farklı bir oyunla perdesini seyircilere açacak. Yönetmen Kenan Olpak yönetiminde seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan kent tiyatrosu, Ocak ayına kadar ''Çocuklara Masallar'', ''Dikkat Trafik'', ''Bir Evlenme Teklifi'' ve ''Ayı'' adlı eser ile vatandaşı tiyatroyla buluşturacak.

Tiyatronun çok önemli eserlerini sahnelemek üzere çalışmalara başladıklarını kaydeden Mamak Belediyesi Konservatuar Bölüm Başkanı Yönetmen Kenan Olpak, Mehmet Akif Ersoy'dan Necip Fazıl Kısakürek'e, Reşat Nuri Güntekin'den Çehov'a çok sayıda yerli ve yabancı eserle 7'den 70'e herkesi tiyatroya çekeceklerini söyledi. Olpak, Eylül ayından itibaren perde alacak oyunların her Cumartesi saat 15.00'de sahneleneceğini kaydetti.