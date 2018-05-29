Mamak’ta her mahallede iftar

Mamak Belediyesi tarafından mahallelerin ortak yerleri belirlenerek kurulan iftar sofralarında Mamaklılar bir araya gelmeye devam ediyor. İlçede her akşam binlerce vatandaşın oruç açtığı iftar sofrasının bu seferki adresi Yeni Bayındır Kapalı Pazar Alanı oldu. 2 binin üzerinde Küçük Kayaş ve Yeni Bayındır Mahalle sakininin ağırlandığı iftar programına Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Ankara milletvekili adayları Murat Yıldırım ve Adil Can Yıldırım katıldı. İftar öncesi miniklerin hazırladığı semazen gösterileri vatandaşlar tarafından büyük beğeni toplarken iftar sonrası ise Hacivat-Karagöz oyunu çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.

Başkan Akgül, her yaştan insana iftar sevincini yaşatan sofraları büyük bir özenle kurduklarını belirterek, "Ramazan’ın ruhu bu sofralarda yaşanıyor. İnsanlar bu sofralarda birbirleriyle kaynaşıyor, aynı sofranın etrafında buluşup Ramazan’ın bereketini ve güzelliğini hep beraber yaşıyoruz. İftar davetimize katılarak soframızı zenginleştiren hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.