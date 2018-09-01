Mamak’ta hijyenik havuzlar

Çalışmalar kapsamında yosunlaşmayı önlemek amacıyla insan sağlığına zararsız kimyasal maddelerle temizlenen havuzlarda bakımlar periyodik bir şekilde devam ediyor. Yosunlaşma ve kokuyu engelleyen dezenfektanlarla temizlenen havuzların hemen hemen her gün bakımları yapılırken, haftada bir gün de periyodik olarak dip temizlik robotuyla temizliği gerçekleştiriliyor. Havuzların yüzeylerinde bulunan atıklar da özel filelerle toplanıyor. Yosunlardan arındırılan havuzlar haftada bir gün ilaçlanırken, yağmur yağması halinde daha sık ilaçlama gerçekleştiriliyor. Havuzların içine atılan çöpler titizlikle temizlenerek armatürlerin tıkanmasın da önüne geçiliyor.

Sular da damıtılarak süs havuzları daha berrak bir görünüm kazanıyor. Ekipler, havuzlardaki pis suyu boşalttıktan sonra deterjanla dezenfekte edip yıkıyor. Havuz içi ve kenarı temizlendikten sonra görsel açıdan eski haline getiriliyor. Vatandaşlara görsel ziyafet sunan havuzlardaki yosun ve çamur temizlenerek görüntü kirliliğinin önüne geçiliyor. Temizlenen süs havuzları ledli aydınlatmaları ile Mamak akşamlarına da renk katıyor.