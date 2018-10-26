Mamak'ta hizmet içi eğitimler devam ediyor

Kamu ihale uzmanları tarafından belediye memurlarına verilen eğitimde, ihalelerde e-eksiltmenin yapılabilmesi, yeterlik sistemi üzerinden e-ihale yapılabilmesi, elektronik ihale uygulamaları konusunda getirilen yenilikler ve elektronik ihalenin nasıl yapılabileceği gibi bilgiler aktarıldı. Belediye olarak dönem dönem bu tür eğitimlerin olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “İş verimliliğini artırmak adına çalışan personelimize aktarmak için birçok eğitim semineri düzenliyoruz. Böylelikle personelimiz çalışma alanlarında düzenlenen değişikliklerden anında haberdar olarak yaptığı işe hakim oluyor” dedi.