Mamak'ta istihdam arttı

Mamak Belediyesi 2009 yılından bu güne iş yeri açmak isteyen 8 bin 691 girişimciye ruhsat verdi. Şehirleşme adına büyük gelişmeler kaydedilen Mamak'ta 2018 yılının başından itibaren ise 520 iş yeri ruhsatı verildi. Ticaretin kalbi olma noktasında büyük gelişmeler kaydedilen ilçede en çok ruhsat verilen iş kolu ise market, kuruyemiş dükkanı ve unlu mamuller imal ve satış yerleri oldu.

İlçede açılan her iş yerinin Mamaklılar için yeni bir ekmek kapısı ve istihdam anlamına geldiğini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Mamak'ın her geçen gün daha da büyüyüp geliştiğini kaydetti. Sağlık, eğitim ve sosyal belediyecilik gibi alanların yanı sıra modern şehirleşmede de büyük yol kat ettiklerinin altını çizen Akgül, “Geride bıraktığımız yaklaşık on yılda örnek alınan birçok projeye imza attık. Bunun sonucunda ilçemizi tercih eden esnaf sayımız her geçen gün artıyor” dedi.

Denetimler devam ediyor

Bir işletmenin uyması gereken her koşul incelenerek verilen ruhsat, daha sonra da işletmenin uygunluğu açısından belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kontrol ediliyor. Faaliyet alanı değişen ve taşınma gibi durumlarda ise ruhsatların yeniden düzenlenmesi gerekiyor.