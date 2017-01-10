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10 Ocak 2017 10:41

Mamak’ta kar ve buz mesaisi devam ediyor

Mamak’ta kar ve buz mesaisi devam ediyor

10 Ocak 2017 10:41

Mamak Belediyesi karla mücadele ekipleri, ağır geçen kış şartlarında ilçede kar ve buzla mücadelesini sürdürüyor.
Meteorolojinin yaptığı uyarıları yakından takip eden ekipler, 66 mahallenin bulunduğu Mamak’ı 9 bölgeye ayırarak kar ve buz mücadelesini yürütüyor. 7 gün 24 saat esasıyla görev yapan kar ve buzla mücadele filosu, 3 vardiya halinde görev yapıyor. 510 caddenin ve 4 bin 800 sokağın bulunduğu Mamak’ta 31 araçla karla mücadele yapılıyor. Vatandaşlar, yoğun kar yağışının olduğu dönemlerde kriz masasına şikayetlerini iletebiliyor. 550 71 84 ve 444 0 149 numaralı telefonu arayan vatandaşlar karşılaştıkları olumsuz durumları bildirebiliyor.

Bölgenin şartları göz önünde bulunduruluyor
Mamak’ın engebeli bir araziye sahip olması nedeniyle ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak devam ettiriyor. 32 ekip tarafından yürütülen kar ve buzla mücadele çalışmalarında önden küremeli araçlar, elden atmalı araçlar, hem önden küremeli hem de elle atmalı araçlar olmak üzere toplam 31 araç 135 personel görev yapıyor.
Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, ekiplerin kar ve buzla mücadelesini sistemli bir şekilde sürdürdüğünü ifade ederek, "Özellikle kar yağışının yoğun olduğu günlerde vatandaşlarımız da toplu taşıma araçlarına yönelirse eğer bu işimizi daha da kolaylaştırır" dedi.



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