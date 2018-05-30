Mamak’ta "Kardeşlik İftarı"

Her yıl Ramazan ayında düzenlenen “Kardeşlik İftarı” Saimekadın Meriç Tesisleri’nde gerçekleşti. Aileleriyle birlikte Kardeşlik İftarına katılan 550 öksüz ve yetim çocuğa bayramlık hediyeleri verildi. Çocuklara bayram sevincini yaşatan iftar programına Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, AK Parti Ankara Milletvekili Adayları Fahri Usta ve Fatma Öncü, Mamak Müftüsü Ramazan Ilıkkan, meclis üyeleri ve davetliler katıldı. Misafirleriyle yakından ilgilenen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, salonda bulunan tüm masaları tek tek dolaşarak çocuklarla sohbet etti, bayramlık hediyelerini verdi.

"Sahip çıkalım"

Ramazan ayının güzellikleriyle gönüllerin ve sofraların birleştiğini belirten Mamak Kaymakamı Ziya Polat birlik ve beraberlik mesajı verdi. Polat, "Bir ve beraber olarak daha çok çalışacağız, daha bilgili, daha donanımlı ve daha güçlü olacağız ki hem kendi yetimlerimize hem de dünya yetimlerine sahip çıkalım" dedi.

"Yetim gülerse dünya güler"

Yetim ve öksüzlere sahip çıkmak, onların Ramazan neşelerine ortak olmak amacıyla Kardeşlik İftarını gerçekleştirdiklerinin altını çizen Akgül, "Bugün bizim için çok özel ve değerli olan kardeşlerimizle birlikte iftar yapalım istedik. Gerek annesi gerekse babasını yitirmiş çocuklarımızla bu özel günü dolu dolu yaşamak istedik. Onlarla iftarımızı açtık. Onların gönüllerine umut olmak istedik. Unutmamalı ki yetim gülerse dünya güler. Davetimize bizi kırmayıp teşrif ettiğiniz için iftar soframızı zenginleştirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.