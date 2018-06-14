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14 Haziran 2018 10:39

Mamak’ta kültür gezileri başlıyor

Mamak Belediyesinin düzenlediği Bilecik kültür gezileri 18 Haziran’da başlıyor.

Mamak’ta kültür gezileri başlıyor

14 Haziran 2018 10:39


Günübirlik olarak düzenlenecek kültür gezilerinde 10 bin Mamaklı vatandaş, Ertuğrul Gazi, Orhan Gazi, Şeyh Edebali Türbesi ve Bilecik Yaşayan Şehir Müzesi’ni görme fırsatı yakalayacak. Bilecik’in tarihi ve turistik mekanlarının 55 gün boyunca ziyaret edileceği gezide vatandaşlar, ülkemizin farklı bir coğrafyasında kültürümüze ve tarihimize ait yerleri ziyaret edecek. Her yıl kültür gezileri düzenlediklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Bu yıl Mamaklı hemşehrilerimizi Bilecik’e gönderiyoruz. Ülkemizin tarihi ve kültürel yerlerine seyahat etme ve kitaplardan okudukları yerleri görme imkanı sunuyoruz. Başta geziler olmak üzere bu tür sosyal ve kültürel faaliyetlere büyük önem veriyoruz” diye konuştu.




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