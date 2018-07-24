Mamak’ta kurban hazırlıkları başladı

170 dönüm alan üzerine kurulacak kurban satış ve kesim alanı her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde düzenleniyor.

Bu sene 366 çadır kurmayı planlayan belediye hem satıcının hem alıcının her türlü ihtiyacını göz önünde bulunduruyor. Vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek çalışmaların eksiksiz devam ettiğini belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Düzen içinde, temiz ortamda kurban satışı ve kesimi yapılabilmesi için elimizdeki bütün imkanları sunacağız" dedi.

Kurbanlar kontrolden geçecek

Kurban pazarına giriş yapacak kurbanlıkların, görevli zabıta ekipleri ve uzman veteriner hekimlerin kontrolünden geçerek alana giriş yapacağını ifade eden Akgül, "Tüm halkımızın rahat ve huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmesi için belediye olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" dedi.