Mamak’ta kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı

Çadırların kurulmaya başlandığı kurban satış ve kesim alanında ilk kurbanlıklar alıcılarını beklemeye başladı. Kurban alımını son günlere bırakmak istemeyen vatandaşlar ise satış alanında sıkı ve uzun pazarlığa şimdiden tutuştu. Kurban Bayramı öncesi hem satıcıların hem de vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek çalışmaların eksiksiz devam ettiğini belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nda sağlıklı, temiz ortamlarda kurban kesebilmeleri için elimizdeki imkânlarımızı seferber ediyoruz” dedi.

Kurban satış yerlerindeki önlem ve hizmetlerin bayram sonuna kadar devam edeceğinin altını çizen Akgül, “Vatandaşlarımız bir sıkıntıya düştüklerinde kurban satış yerindeki ekiplerimizden ve belediyemizden yardım alabilecekler” diye konuştu.