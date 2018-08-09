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09 Ağustos 2018 10:34

Mamak’ta mahalle kültürü canlanacak

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Gökçeyurt Mahallesi’nde köy konağı inşaatında incelemelerde bulundu.

Mamak’ta mahalle kültürü canlanacak

09 Ağustos 2018 10:34


Planlamasından projelendirilmesine, yapım sürecinden hizmete başlama zamanına kadar ilçenin dört bir yanında yapımı başlayan yatırımları denetleyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, son olarak Gökçeyurt Mahallesi’nde köy konağı inşaatında incelemelerde bulundu. Teknik ekiple birlikte denetimlerini gerçekleştiren Akgül, "Yatırımlarımızı ilçenin geneline yayıyoruz" dedi. Yapımı yüzde 40 seviyesine ulaşan konağın çatısının yapımı tamamlandı, dış cephe giydirme çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları tüm hızıyla devam eden köy konağı tamamlandığında mahalleli düğün, cenaze ve toplantılarını burada gerçekleştirecek.


Mahalle kültürü canlanacak


620 metrekarelik alanda yapımı devam eden köy konağını inceleyen Akgül, unutulmaya yüz tutmuş mahalle kültürünün köy konağı ile yeniden canlanacağını kaydetti. Konağın vatandaşların buluşma noktası olacağını belirten Akgül, “Mahalle sakinlerimizin kaynaşmasına vesile olacağı gibi ortak değerlerimizi de yaşatacak köy konağımızda Gökçeyurtlu hemşehrilerim soluklanıp çaylarını yudumlayabilecek. Keyifli sohbetlerin tadını çıkartırken, sosyal organizasyonlarını da gerçekleştirebilecek” ifadelerini kullandı.




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