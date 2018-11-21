Mamak'ta Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde 'Peygamberimiz ve Gençlik' konulu bir konferans düzenlendi.

Programa Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Mamak Müftüsü Ramazan Ilıkkan ve çok sayıda öğrenci katıldı. Programda Hz. Muhammed'in gençliği ve gençlere verdiği önem anlatıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu haftanın temasını olarak gençliği ele aldığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Gençlik insan hayatında fiziksel olarak en verimli, en hareketli ve çok özel bir dönem. Onları bilgiyle, gönüllerini de doldurarak yarınlara ulaştırmak son derece önemlidir” dedi. Peygamberimizin gençlik yıllarında “Muhammedül Emin” denildiğini de hatırlatan Akgül, “Gençliği ihmal eden bir düşüncenin geleceği olamaz. Bu yüzden bizler gençlerimizi ilim ve hikmetle donattığımız sürece ülkemizin istikbalini daha sağlam temellere oturmuş olacağız” dedi. Program sonunda günün anlam ve önemine dair Başkan Akgül'e plaket takdim edildi.